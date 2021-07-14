Олег Кожемяко: Проект развития «Сухого Порта» вызывает уважение

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко оценил ход строительства терминала охлажденной продукции АО «Далькомхолод» в Артеме. Работы по возведению первой очереди начали в апреле, в настоящее время готовность объекта составляет 60 процентов. Строители возвели каркас здания, приступили к его внутренней отделке.

Как рассказал президент ГК «Аква-Ресурсы» Руслан Кондратов, открытие терминала на 6 тысяч тонн запланировано на сентябрь.

«Благодаря инновационным технологиям, которые мы внедряем здесь, новый терминал станет первым в Приморском крае, где все операции будут проходить без участия человека. Здесь будет работать автоматизированная шаттловая система одного из ведущих европейских производителей для складов. После этого начнем строительство второй очереди на 10 тысяч тонн, чтобы в дальнейшем организовать здесь рыбопереработку и отправку продукции по всей России», - сообщил Руслан Кондратов.

Губернатор Олег Кожемяко подчеркнул, важность развития крупного транспортно-логистического центра, связывающего морской, автомобильный и железнодорожный транспорт вне Владивостока.

«Новый современный терминал – это перспективы развития на многие годы как для предприятия, его сотрудников, так и для территории Артема. Мы поддерживаем такие инвестиционные проекты, которые понятны людям, они вызывают уважение», - добавил Олег Кожемяко.

Также губернатор пообщался с коллективом предприятия, ответив на вопросы о ремонте дорог в Артеме, благоустройстве города, переселению из ветхого жилья и газификации города. Говоря о самочувствии после перенесенной прививки, Олег Кожемяко отметил, что именно «Сухой Порт» принял и разместил на хранение первые партии вакцины, прибывшей в Приморский край.

«Мы видим, что среди тех, кто привился, нет тяжело заболевших. Поэтому как барьер это стоит сделать, вакцины в регионе сейчас достаточно, в Артеме работают 7 центров вакцинации», - добавил Олег Кожемяко.

Напомним, что транспортно-логистический центр «Сухой Порт», расположенный в городе Артем Приморского края с дополнительной ЖД инфраструктурой, создан в 2013 году для длительного хранения генеральных грузов различного вида, мягких контейнеров (БИГ-БЭГ), любых видов металла, крупнотоннажных сухих и рефрижераторных контейнеров.

Возможности «Сухого Порта» позволяют единовременно разместить и подключить до 100 рефрижераторных контейнеров, до 1000 40-футовых контейнеров, закрытые склады позволяют разместить 6 000 тонн рыбной продукции и до 18 000 тонн генеральных грузов на открытых складских площадках.