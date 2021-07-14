Вот так и помогай: по дороге к пляжу во Владивостоке разбились сразу три авто

Авария произошла по дороге в бухту Лазурная. Фото: принтскрин видео.

В неприятной ситуации на трассе в пригороде Владивостока оказались сразу три водителя. По словам очевидцев, авто попросту сносили на мокрой трассе на крутом спуске. При этом среди пострадавших оказался автомобилист, остановившийся помочь.

Авария случилась на перевале в районе бухты Лазурная, известной многим как Шамора. Этот участок не раз мелькал в сводках, аварии на крутом спуске, к сожалению происходят с печальным постоянством. Вот и в этот раз не обошлось без ЧП. По словам очевидцев, первым в затруднительную ситуацию попал водитель Nissan Bluebird. Мужчина, судя по всему, не сбросил скорость. На мокрой трассе автомобиль понесло и он вылетел в кювет.

Проезжающий мимо водитель грузовика решил помочь человеку в беде. Автомобилист намеревался вытащить седан из кювета с помощью троса, но в считанные минуты сам оказался участником аварии. В стоящую на обочине машину на всем ходу влетел Nissan Tino.

Водителю и пассажиру универсала понадобилась срочная помощь медиков. Сама машина получила серьезные кузовные повреждения. Еще неизвестно как бы развивались события, не стой на обочине грузовик. Вполне вероятно, что Nissan повторил бы путь собрата по автоконцерну и врезался в него. Во всех подробностях происшествия теперь разбираются специалисты.

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