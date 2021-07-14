Во Владивостоке в 2023 году появится свой «Сириус»

Российское образование переходит на новый этап развития, теперь в центре всего процесса ребёнок и его способности. Сегодня оно призвано стать доступным и качественным независимо от региона – Приморье должно это почувствовать уже 2023 году, когда во Владивостоке откроется новый образовательный центр для выявления и поддержки талантливых детей по типу «Сириус».

По сообщениям правительства Приморья, средства на реализацию проекта край получит из федерального бюджета. Центр станет структурным подразделением Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. На его территории будет находиться кампус, где одновременно смогут проживать более 100 детей, коворкинг на 30 рабочих мест и лекторий на 60 мест, зона для проектной деятельности, научные и творческие лаборатории, спортивные и хореографический залы и другие специализированные помещения.

Как рассказала руководитель образовательного центра Елена Шмелева, одна из главных задач всех «Сириусов» сделать образование в стране доступным и качественным независимо от региона.

«Необходимо сделать так, чтобы система образования позволяла раскрыть потенциал каждого российского ребенка. У детей изначально должен быть равный доступ к нашему культурному и социальному капиталу, к программам дошкольного и дополнительного образования. При этом подход к обучению должен быть индивидуальным», - подчеркнула Шмелева.

Она рассказала, что работа по такому «адресному» развитию ребят ведется в России уже несколько лет. Есть первые уникальные достижения.

Кроме того, важным для государства являются не только дети, но и учителя, преподаватели и даже воспитатели в детских садах, которые закладывают потенциал развития ребёнка. С особой тщательностью стоит подойти к подготовке учителей и руководителей образовательных организаций. Мы всеми своими ресурсами должны повышать благополучие детей и их педагогов, говорит Елена Шмелева.

«Образование в России продолжит развиваться в сторону индивидуального подхода к учащимся, такой пример уже есть – университет «Сириус», а его центры развития способностей университета уже работают во многих регионах.

Напомним, в 2017 году на инвестиционном форуме в Сочи было подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Приморского края и Образовательным Фондом «Талант и успех», предполагающее создание регионального центра выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей по типу «Сириус».