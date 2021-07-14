Удобно и безопасно. Оплата по безналу в пассажирском транспорте Владивостока стала еще популярней во время пандемии

Безналичная оплата стала особенно популярна во время пандемии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Безналичная оплата в общественном транспорте Владивостока, введенная осенью 2019 года, не просто укоренилась, а полюбилась пассажирам. Особенно активно пользоваться удобной услугой, при которой не нужно контактировать с водителем и лишний раз трогать деньги, местные жители стали во время пандемии. По сообщению специалистов муниципального бюджетного учреждения «Автоматизированный диспетчерский центр» (АДЦ), за последние шесть месяцев по безналу было оплачено 18,5 млн. поездок. По подсчетам специалистов, это около 70% от всех поездок.

На сегодняшний день терминалами оснащены не только автобусы, но электробусы, трамваи, троллейбусы и фуникулер.

– В 2020 году безналичным способом было оплачено 24 миллиона поездок, за первые шесть месяцев 2021 года – уже 18,5. Спрос на безналичную оплату значительно вырос, особенно во время пандемии. Пассажиры предпочитают расплачиваться бесконтактным способом, чтобы не подвергать себя риску. Сделать это можно с помощью банковской карты, транспортной карты, транспортного брелока или браслета, – поделилась директор Автоматизированного диспетчерского центра Татьяна Бердникова.

В пресс-службе администрации Владивостока подчеркнули, что по всем вопросам безналичной оплаты проезда можно обращаться по телефону горячей линии 243-82-94. О проблемах в работе общественного транспорта пассажиры могут сообщать по телефону 236-32-52.

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