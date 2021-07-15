«Нужно было лупить, большегрузу чуть кабину не оторвало»: выкрутасы в центре Владивостока снял регистратор

Неудачны маневр едва не привел к ДТП. Фото: принтскрин видео.

В весьма неприятной ситуации на дороге во Владивостоке оказалась водитель, машину которой подрезал встречный автомобиль. Судя по записи видеорегистратора, девушка испугалась, оно и понятно, авто разошлись в сантиметрах. К счастью обошлось без ЧП, но осадок остался, поэтому горожанка поделилась записью в сети.

История развернулась в центре Владивостока, в районе Лазо. На кадрах отчетливо видно, как Toyota Prius едет со стороны площади и в какой-то момент резко поворачивает в направлении Суханова. Со второй полосы, подрезав большегруз и встречную машину.

«Таким ни только машину, ну и лицо подрихтовать можно», «Ошизеть. Большегрузу чуть кабину не оторвало», «Однозначно нужно было лупить», «Опять приусоводы в деле», – комментируют ситуацию на дороге жители Приморья.

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