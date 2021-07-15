Счет идет на сотни. Новые данные по заболеваемости коронавирусом в Приморье

В крае стремительно растет число заразившихся COVID-19. Фото: Милана СОКОЛ

Очередной отчет оперштаба по борьбе с коронавиурусом в Приморье – не радует. В крае снова значительно увеличилось число больных COVID-19. За сутки опасная инфекция подтвердила еще у 255 пациентов. Всего же в крае выявлено 50 406 случаев заражения.

Победить заболевание смогли 183 человека, в минувший отчетный день показатель был несколько выше – с болезнью справились 221 местный житель.

Напомним, что в Приморье стремительно растет не только число заболевших, но и смертность. От осложнений, вызванных коронавирусом вот уже больше трех недель подряд умирают по три - пять человек.

Специалисты советуют носить маски, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию и избегать мест массового скопления людей.

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