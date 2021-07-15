Бизнес пришел на помощь в борьбе с последствиями ледяного шторма

Крупная лесоперерабатывающая компания пришла на помощь Владивостоку. Фото: Ольга Суходоева.

Последствия ледяного шторма ноября прошлого года до сих пор напоминают о себе. И одно из самых печальных - это погибшие деревья. Дело не только в том, что вместо зеленых берез, дубов, лип и других деревьев во многих районах Владивостока теперь торчат сухие и голые стволы. Дело в пожарной безопасности: чтобы избежать возгораний, а также падения деревьев на дороги или ЛЭП, все они подлежат сносу.

И тут приходят на помощь представители бизнеса, причем как крупные лесопромышленные предприятия Приморского края, так и более мелкие, но все же профильные, связанные с деревопереработкой.

Не только игрушки

Один из самых ярких примеров помощи бизнеса - компания «Эко Тойс». Она выделила бригаду из десяти сотрудников с пилами. Сейчас эта бригада трудится на участке дороги от Зари и далее по улице Маковского до границы городского округа. Там спилили уже более шести сотен погибших после ледяного дождя деревьев. Эти работы продолжаются и займут еще несколько дней.

«Мы откликнулись на просьбу городской администрации и приехали, чтобы помочь убрать сухие и аварийные деревья вдоль улицы Маковского. Общая протяженность участка составляет порядка 23 километров. Уже проделан большой объем работ. Спиливаем сухие и аварийные деревья, представляющие опасность как для коммуникаций, так, в первую очередь, для пешеходов и автомобилистов», - рассказал Александр Симакин, заместитель генерального директора компании «Эко Тойс».

Перед началом работ были проведены выезды, каждое сухое дерево было обследовано и выдан соответствующий акт на его демонтаж.

«Все работы проводятся под нашим контролем. Каждое дерево было предварительно обследовано и выданы акты на их спил. Все спиленные деревья, которые сейчас лежат на земле, жители могут свободно за брать себе для личного пользования», - добавил Игорь Юрченко, сотрудник городского управления охраны окружающей среды и природопользования.

Вместо погибших высадят новые

Важно понимать, что сухие деревья - это не только опасность для жителей, но и рассадник различных насекомых и заболеваний, которые в дальнейшем могут нанести вред живым растениям, растущим рядом.

Поэтому обрезка и вырубка аварийных деревьев проходит сейчас по всему городу, не только вдоль дорог, как на улице Маковского, на трассе Седанка - Патрокл, Университетском проспекте на Русском острове, но и во дворах, скверах и так далее.

«Крупные ветки и стволы деревьев распиливают на более мелкие и оставляют на месте. Оттуда их могут забрать все желающие. Порубочные остатки, которые после этого останутся на земле, напитаются влагой и уже не будут представлять опасности в случае пала», - сообщили в мэрии.

Силами муниципальной дорожной службы ежедневно ведется вывоз веток с городских территорий. В числе последних адресов, где наводили порядок и вывозили ветки, - Иртышская, Хабаровская, Гамарника, Ольховая, Крыгина, Стрелочная, Баляева, Ракетная, Приходько, Постышева, Фонтанная, проспект 100-летия Владивостока, Зеленая, Лесная, Чехова, Руднева, Тунгусская и многие другие.

В городской администрации сообщают, что параллельно специалисты муниципального предприятия «Дороги Владивостока» продолжают высаживать новые деревья и кустарники. Основные высадки пройдут осенью, это самое благоприятное время для посадки многих растений.