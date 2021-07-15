Каким приморским семьям положены «школьные» выплаты

Семьям, чьи дети пойдут в первый класс в сентябре этого года, также полагается материальная помощь. Фото: Артем КИЛЬКИН

Материальная помощь на сборы в школу в размере 10 тысяч рублей положена каждому школьнику от 6 до 18 лет, причем достаток семьи не важен. Большинство приморских семей уже получили предзаполненные заявления на выплату в личном кабинете портала Госуслуги.

Эти заявления были сформированы автоматически на основе информации, собранной во время единовременных выплат прошлого года. Она включает в себя ФИО и СНИЛС родителя, от имени которого подается заявление, сведения о детях, в том числе СНИЛС и данные ЗАГС о рождении, а также реквизиты счета для зачисления средств.

- Чтобы завершить оформление выплаты, останется только проверить актуальность информации и подтвердить согласие на ее дальнейшую обработку. Счет, указанный в заявлении, может быть привязан к карте любой платежной системы. Если какие-либо из этих данных уже неактуальны или просто должны быть заменены на другие, родители могут их скорректировать, – объяснили в Пенсионном фонде России.

Если в семье несколько школьников, выплата положена на каждого из них. Семьям, чьи дети пойдут в первый класс в сентябре этого года, также полагается материальная помощь. Для получения такой выплаты один из родителей ребенка школьного возраста должен обратиться с заявлением в Пенсионный фонд или через портал Госуслуги. Выплату начнут перечислять с 16 августа, прием заявлений на материальную поддержку продлится до конца октября. «Школьную» выплату можно будет получить в течение всего этого периода в удобное время.

Более подробную информацию можно узнать в контакт-центре Приморского отделения Пенсионного Фонда России по номеру: 8 (800) 60-00-335.

Получение такой выплаты не отменяет возможности воспользоваться компенсационными выплатами для многодетных семей на подготовку детей к новому учебному году. Многодетные семьи могут получить по 5 тысяч рублей на каждого школьника и по 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка вне зависимости от возраста. Последнюю выплату также можно потратить на школьно-письменные принадлежности и другие нужды детей.

В рамках государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы на эти цели запланировано около 17 миллионов рублей.

За консультацией по вопросам демографических выплат по линии социальной защиты можно обратиться по многоканальному телефону Приморского центра социальной поддержки: 8-800-30-22-145.