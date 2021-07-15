На улицах Владивостока демонтируют незаконные торговые точки

Специалисты проверяют законность уличной торговли. Фото: Андрей АБРАМОВ

Во Владивостоке продолжаются рейды по пресечению незаконной уличной торговли. Специалисты административно-территориальных управлений (АТУ) проверяют, согласовано ли расположение торговой точки, не захламлена ли территория и соблюдаются ли санитарно-эпидемиологические правила. Словом, даже на улице торговля должна быть законной и безопасной. Нерадивых предпринимателей ждут не только штрафы, но и демонтаж оборудования.

В этот раз рейды прошли в двух районах Владивостока – Первомайском и Первореченском. По итогам проверки на улицах Сахалинской, Гульбиновича, Терешковой, Пихтовой, Героев Хасана, Окатовой, Интернациональной и Тамбовской представители административно-территориального управления составили 13 протоколов сразу по двум статьям. Речь идет о нарушении норм и правил в сфере благоустройства и размещении нестационарных торговых объектов с нарушением схемы НТО.

– Всего с начала года сотрудники управления за торговлю с нарушением схемы НТО составили 318 протоколов, наложено штрафов на сумму более 450 тысяч рублей, взыскано более 350 тысяч, – рассказал начальник административно-территориального управления Первомайского района Юрий Лопатин.

В Первореченском районе города специалисты проверили улицы Амурскую, Анны Щетининой и Океанский проспект. Здесь тоже не обошлось без нарушений. Представители АТУ составили соответствующие протоколы, а сотрудники предприятия «Содержание городских территорий» демонтировали незаконно установленные объекты – деревянные столы и торговые лотки, с которых велась продажа продуктов питания.

Напомним, нередко нелегальные уличные торговцы работают в антисанитарных условиях, а сама продукция может быть сомнительного качества или просроченная. Часто нарушается товарное соседство и отсутствуют холодильники. Также нерадивые бизнесмены не могут предъявить разрешения на торговлю или документы на товары, а вернуть деньги за некачественную продукцию покупателям практически невозможно, как и доказать свою правоту.

– Отметим, что рейды по выявлению и пресечению незаконной торговой деятельности регулярно проходят во всех районах города. Кроме того, к административной ответственности могут привлечь за парковку на газонах, складирование отходов в не предназначенных для этих целей местах, организацию свалок, незаконный снос зеленых насаждений, размещение афиш и надписей на стенах зданий и многие другие правонарушения в сфере благоустройства, – прокомментировала пресс-служба администрации Владивостока.