«Россети ФСК ЕЭС» обеспечила условия для выдачи 34 МВт мощности морскому порту «Суходол» в Приморье

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила создание схемы внешнего электроснабжения угольного порта «Суходол», который строится на юге Приморского края. Потребитель запитан от двух независимых источников – подстанций 500 кВ «Владивосток» и 220 кВ «Зеленый угол», что обеспечивает непрерывную подачу электроэнергии. Максимальная мощность присоединения составляет 34 МВт. Стоимость работ превысила 2 млрд рублей.

Компания возвела заходы общей протяженностью 44 км от действующей воздушной линии 220 кВ «Владивосток – Зеленый угол» на подстанцию 220 кВ «Суходол» потребителя. При строительстве использован сталеалюминиевый провод марки АСК 400/93, устойчивый к воздействию морского климата.

Для защиты от грозовых и атмосферных перенапряжений по всей протяженности ЛЭП проложен грозотрос со встроенным волоконно-оптическим кабелем. На опоры, расположенные вблизи международного аэропорта «Кневичи», нанесена специальная маркировка для безопасности воздушных судов.

Трасса новых линий электропередачи проходит вдоль морского побережья, пересекая несколько рек и ручьев. Для сохранения биоресурсов по окончанию строительства в водоемы Приморья выпустили 41 тыс. мальков лосося, выращенных на рыборазводном предприятии края.

На подстанциях 500 кВ «Владивосток» и 220 кВ «Зеленый Угол» проведена модернизация автоматизированных систем управления технологическими процессами, каналов связи для систем релейной защиты и автоматики. Оборудование опробовано и поставлено под напряжение.

«Суходол» включен в федеральный проект «Морские порты России». Мощность угольного терминала составит 12 млн тонн в год, он будет действовать в статусе резидента свободного порта Владивосток. Ввод в эксплуатацию запланирован на осень 2021 года. Проект создаст дополнительные условия для увеличения экспорта российского угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.