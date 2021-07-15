Синоптики предупредили о вероятности захода тайфуна с Филиппин в Приморье

В Филиппинском море есть все предпосылки для зарождения вихря, который разовьется до стадии тайфуна и может дойти до Приморья. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

СМИ пишут о том, что завтра, в пятницу, в Тихом океане может зародиться тайфун, который на следующей неделе накроет Приморье. Директор «Примпогоды» Марина Парфенова рассказала «КП-Владивосток», коснется ли нас это природное явление.

- Он в пятницу должен зародиться. У нас есть все предпосылки для выхода тайфуна, потому что больше недели такая тропическая погода на побережье Приморского края. И жара будет только усиливаться. Пока нет прогнозов на то, чтобы произошло вторжение холодной воздушной массы.

Будет прямо душно: +36 градусов в континентальной части Приморского края, +27 на побережье, плюс влажность 85-95%. «Тропическое лето пришло», - заключила синоптик.

- Мы завтра опубликуем прогноз на начало следующей недели и будет уточнение по тайфуну – зародится он или не зародится. Сейчас все модели показывают, что в пятницу на Филиппинском море есть все предпосылки для зарождения вихря, который разовьется до стадии тайфуна.

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