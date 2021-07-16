Бизнес без вложений: женщина прославилась на весь Уссурийск из-за гнусных выходок

Выходки женщины разгневали приморцев. Фото: принтскрин видео.

В Уссурийске местные жители нашли воришку, таскающего цветы из палисадников в разных дворах. Как оказалось, под покровом ночи на клумбы пробирается женщина и набирает охапки цветов. Явно дама не собирает гербарий, скорее всего, уничтожает чужие труды ради выгоды с продаж.

История развернулась в районе Сахпоселка в Уссурийске. Установить нарушительницу общественного покоя помогла камера уличного наблюдения в одном из дворов.

– Опубликуйте пожалуйста, чтобы жители Сахпоселка знали своих героев в лицо. Данная женщина ходит по ночам, собирает с клумб цветы, зачем – неизвестно, может на продажу. Обошла клумбы по улицам Заречная и Промышленная. Мы ее нашли, пытались воззвать к совести, она обещала посадить новые, но воз и ныне там. Возможно, общественное порицание, не даст ей так бессовестно воровать в будущем, – поделились в сети пострадавшие.

Большинство горожан уверены, что дама действительно таким способом подрабатывает.

«Утром на рынок. Бизнес без вложений», «Да, иименно так. На «Антарисе» есть пару товарищей, торгующих краденными цветами», «Сама ни садила, ни знает этот труд!!!», – высказываются в сети приморцы.

Стоит отметить, что молоденькие ели и цветы разных сортов нагло вырывают и в других городах Приморья. «Комсомолка» неоднократно писала о подобных ситуациях.

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