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Владивосток16 июля 2021 3:16

В Приморье – новые данные по умершим и заболевшим от COVID-19

Ежедневная статистика показывает печальные данные
Екатерина ТИХАЯ
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Теперь в день заболевших больше, чем выздоровевших.

Теперь в день заболевших больше, чем выздоровевших.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приморье стремительно растет количество людей с коронавирусом. За день теперь больше заболевших, чем выздоровевших. За последние сутки в крае инфекция подтвердилась еще у 258 человек, тем самым был побит очередной антирекорд по заболевшим. Всего в крае выявлено 50 664 случаев заражения.

Справиться с заболеванием смогли еще 246 человек, общее количество выздоровевших достигло 44 802.

Также добавим, что от ковида погибло 857 больных.

Отметим, что 286 714 жителей Приморья привились.

Специалисты советуют носить маски, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию и избегать мест массового скопления людей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14