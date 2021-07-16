Пьяный приморец отправил пожилую супругу на тот свет и пошел в постель

Теперь у мужчины существует «перспектива» около 15 лет просыпаться за «решеткой». Фото: Павел КЛОКОВ

Очередной скандал между пожилой семейной парой обернулся смертью. Пьяный житель Партизанского района избил жену палкой, после чего отправился спать. Утром он обнаружил свою супругу мертвой. Теперь же мужчина засыпает и просыпается в СИЗО, так как происшествие стало поводом для возбуждения уголовного дела.

Еще на прошлой неделе в семье, которая проживает в доме по улице Молодежная села Сергеевка Партизанского района, все было стабильно. Пожилые супруги ругались, мирились, снова ругались. Но в воскресенье, 11 июля, все изменилось, когда мужчина напился, а его жена в порыве гнева решила проучить мужа и ударила его деревянной палкой.

Пьяного пенсионера вывело из себя поведение его женщины, и он выхватил палку, которой и стал избивать супругу. Удары по голове и телу были сильными и роковыми, но мужчина этого на тот момент не знал. После того, как он отомстил, пожилой человек спокойно отправился к себе в комнату – спать. И только на утро он обнаружил, что супруга не подает никаких признаков жизни.

На место происшествия оперативно приехали правоохранители. Эксперт определил, что смерть наступила от повреждений, нанесенных во время избиения палкой.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, в результате которого человек умер, возбуждено уголовное дело (часть 4 статьи 111 УК РФ). Мужчина задержан и помещен в СИЗО. После того, как все обстоятельства происшествия будут выяснены, дело передадут в суд. Приморцу грозит до 15 лет тюремного заключения.

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