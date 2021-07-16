Пять КамАЗов мусора вывезли с Шаморы

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Пляж в бухте Лазурной, она же Шамора под Владивостоком, считается едва ли не самым главным на Дальнем Востоке. И администрация города старается сделать все, чтобы сохранить этот статус. В этом году здесь демонтировали множество построек, закрывавших вид на море, соорудили деревянные настилы. Но главное достояние пляжа – это песок! Его сейчас очищают особенно тщательно.

Такая работа на пляже раньше не проводилась никогда. Планировалось, что очистка не займет много времени, однако в песке было так много крупного мусора, что пришлось подзадержаться. За неделю, с 7 июля, с пляжа вывезли уже больше пяти КамАЗов крупного и мелкого мусора. Из песка отсеивают все, что выбрасывает прибой: стекло, пластик, ветки, камни и ракушки. К вывозу готовится еще девять машин.

Бригада муниципального предприятия «Содержания городских территорий» работает с раннего утра, пока отдыхающих не так много. На очистке пляжа задействовали фронтальный погрузчик с модифицированным ковшом для крупного мусора и трактор «Беларус» с навесным оборудованием, которое прочищает песок и скидывает весь мелкий мусор в специальный короб.

- Мы сделали специальное навесное оборудование, которое позволяет просеивать песок через мелкую сетку. Таким образом, чистый песок остается на пляже, а мусор попадает в короб вместимостью примерно 800 кг. Обычно емкость набирается после прохода 600-800 метров пляжа. Иногда приходится по нескольку раз чистить один и тот же участок, поскольку стекло и ракушки даже после небольшого дождя вновь появляются на песке, - рассказал старший мастер Советского района бригад СГТ Алексей Потехин.

Сначала силы бросили на первый и второй пляжи Шаморы, сейчас переключились на третий.

КСТАТИ

Продолжаются в бухте Лазурной и работы по благоустройству. Арендаторы возводят на втором и третьем пляжах открытые террасы. Второй этап реконструкции запланирован на 2022 год.