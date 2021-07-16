Частица святых мощей князя Александра Невского прибудет во Владивосток

Мероприятие проходит в рамках Восточного крестного хода. Фото: nevsky.prichod.ru

В следующую субботу, 24 июля, во Владивосток привезут частицу святых мощей князя Александра Невского. Торжественная встреча ковчега состоится в Покровском кафедральном соборе (Океанский проспект, 44) в 10 часов утра. Мероприятие, организованное в рамках Восточного крестного хода, возглавит митрополит Владивостокский и Приморский Владимир.

Восточный крестный ход – один из четырех крестных ходов, которые инициировала Русская Православная Церковь, дабы отметить год 800-летия со дня рождения Александра Невского. Мероприятие началось 12 июня в Екатеринбурге, а завершится 28 июля во Владивостоке. За 1,5 месяца ковчег со святыней побывал в Омске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Хабаровске и Южно-Сахалинске.

Святыня пробудет с 24 по 28 июля в Соборе Покрова Пресвятой Богородицы. Все это время духовенством епархии будет совершаться молебны святому благоверному князю Александру Невскому у его святых мощей.

Отметим, всего четыре крестных хода охватывают около 25 тысяч километров и включают больше 80 городов России и Республики Беларусь.

Подробная информация о расписании и маршрутах крестных ходов представлена на официальном сайте проекта.