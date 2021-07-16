Во Владивостоке выделят дополнительные деньги на ремонт школ и детских садов

Дополнительные деньги выделят на ремонт школ и детских садов во Владивостоке. Фото: Евгений Кулешов.

Исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Шестаков посетил несколько школ города, после чего было принято решение о дополнительном финансировании общеобразовательных учреждений. Деньги пойдут на ремонт. Одной из самых острых проблем стала изношенность кровель и именно эту задачу планируется решить в первую очередь.

– Побывал в нескольких школах Владивостока. Проблем действительно много, но решать их будем поэтапно. Предлагаю пойти по проектному пути и определить важные, точечные проблемы в школах. На мой взгляд, это кровли, и их ремонтом нужно заняться в ближайшее время, – отметил Константин Шестаков на встрече с директорами школ.

Стоит отметить, что во многих учреждениях ремонт уже начался. Так, в этому году выделено больше 45 миллионов рублей на замену автоматических пожарных сигнализаций. Благодаря этому пожарную систему модернизируют в 22 садах, двух школах и 10 учреждениях дополнительного образования. Специалисты меняют старые системы и обновляют огнетушители, где это необходимо.

Особое внимание уделяется и общей безопасности детей. В этом году специалисты проработают возможность установок рамок металлоискателей в каждой школе. Помимо этого планируется и ограждение территории, в 73 учебных и дошкольных учреждениях города заборы уже сделали. Вскоре ограды возведут вокруг школ №№ 40, 80 и лицея №3.

Также во время каникул во многих учреждениях во всю кипит плановый ремонт. К сентябрю детей ждут обновленные классы, фасады, спортивные залы и площадки. В плановом режиме в некоторых школах и садах проходит замена кровель. Помимо этого подрядчики при необходимости меняют старые камеры видеонаблюдения. Стоит отметить, что из-за пандемии процесс проходит еще и с соблюдением дополнительных санитарно-эпидемиологических мер.

По итогам встречи с работниками сферы образования Константин Шестаков поручил разработать проект по ремонту кровель, так как именно они вызывают больше всего жалоб у жителей Владивостока.

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