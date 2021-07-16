Медицинские кадры нужны на севере Приморья

Медицинская помощь Фото: Вадим ПОПОВ

Кадровые проблемы на северных территориях края требуют неотложного решения. К примеру, в Дальнегорске остро не хватает не только узких специалистов, но и участковых терапевтов. Об этом шла речь во время встречи губернатора Приморья и коллективом центральной городской больницы. Олег Кожемяко заявил о готовности краевой власти принять участие в решении этого вопроса:

- Мы пойдем на такой шаг - будем доплачивать участковым врачам до 50 тысяч рублей в месяц помимо заработной платы. Это коснется и ряда других специалистов. Кроме того, мы рассмотрели возможность увеличить компенсацию платы за жилищно-коммунальные услуги, а также «подъемные». Нужно сделать так, чтобы специальности, которые нужны в Дальнегорске, в северных районах края, стали привлекательными для молодежи

Дополнительные меры поддержки будут предусмотрены в бюджете 2022 года в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы. Кроме того, по словам главы региона, возможно, что уже в этом году в Дальнегорске на базе местного колледжа будет открыто медсестринское отделение. Это улучшит кадровую ситуацию и в соседних северных районах.

В ходе рабочей поездки Олег Кожемяко проверил, как движется ремонт в дальнегорской детской поликлинике, который должен быть завершен в октябре. Подрядчик заверил, что работы идут с опережением графика.

- В этом году мы направили Дальнегорской больнице около 200 миллионов рублей, из них 53 миллиона – на ремонт детской поликлиники, о чем нас просили жители города, - отметил губернатор.