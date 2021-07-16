Социальные истории будут творить во Владивостоке

В конкурсе – пять направлений, включая новое – охрана окружающей среды и защита животных. Фото: Фонд помощи бездомным животным «Умка»

Новые социальные проекты воплотят в жизнь во Владивостоке. Из 34 участников конкурса грантов городской администрации в финал вышли 18 организаций, чьи идеи и получат поддержку. Тем более в 2021 году объем субсидий увеличился и составил целых четыре миллиона рублей.

Конкурс грантов от мэрии в этом году пользуется популярностью – о своем участии заявили 34 команды. Как рассказал начальник городского управления по делам молодежи и связям с общественностью Сергей Язев, выбрать финалистов было сложно, ведь конкурсанты представили много разнообразных проектов. Было немало и новичков, ведь в этом году для конкурса создали новые направления. Но в итоге комиссия все же свой вердикт вынесла и выбрала 18 победителей.

СОЦИАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

Самым популярным направлением стала социальная адаптация инвалидов и их семей, и по итогу было выбрано семь проектов, которые получат поддержку. Организация «Благое дело» намерена открыть во Владивостоке творческую и игровую инклюзивную площадку, чтобы дети с особенностями смогли создавать изделия из керамики и металла, участвовать в кукольном театре и просто найти новых друзей.

Общество инвалидов Первореченского района организует кружок «Архивариус», чтобы горожане с дополнительными потребностями могли показывать свои творческие работы и при этом научились их правильно оформлять и презентовать.

Соревнования по бочче – паралимпийскому виду спорта – организует и проведет общество инвалидов Советского района.

Владивостокское общество слепых откроет кружок по настольным играм для инвалидов по зрению. Первыми шести играми, которые появятся в этом кружке, станут «кварто», «квиксо», «патагон» и другие. Все они адаптированы под особенности будущих игроков.

Обучатся навыкам безопасности жизнедеятельности и познакомятся с правилами дорожного движения люди с нарушением слуха. Это станет возможно благодаря социальному проекту владивостокского общества глухих «Жизнь без границ».

Городская федерация фигурного катания подготовила проект «Лед возможностей», в рамках которого будут проведены терапевтические занятия для горожан с инвалидностью.

Общественная организация «Ковчег» направит средства гранта на развитие в городе службы «социального такси», которая обеспечит перевозку инвалидов и членов их семей.

«Милосердие» – общественная организация инвалидов с заболеванием крови – представило проект, в рамках которого ребят будут обучать техническому творчеству.

ИСТОРИЯ, ПАМЯТЬ, РОДИНА

Четыре проекта будут направлены на патриотическое воспитание граждан.

Поисковое объединение «АвиаПоиск» займется реставрацией захоронений участников Великой Отечественной войны и войны с Японией на кладбище «Черная речка» в районе Океанской и в поселке Трудовое.

Общественная организация «Контингент» установит 14 мемориальных досок на фасадах учебных заведений, где учились погибшие в Чеченской республике и Афганистане бойцы.

Городской совет ветеранов проведет для школьников Владивостока уроки мужества. Все будет проходить по видеосвязи.

Совет ветеранов Первореченского района проведет несколько патриотических занятий для подростков.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Впервые было представлено направление охраны окружающей среды и защиты животных.

Победителем стал фонд помощи животным «Умка». Благодаря гранту они смогут стерилизовать бездомных кошек, ведь это самый гуманный способ контроля популяции животных, которые остались на улице.

На развитие межнационального сотрудничества направлен проект татаро-башкирской общественной организации «Дуслык» («Дружба»).

В Этно-музее татарской и башкирской культуры и традиции будут проходить экскурсии и мастер-классы для горожан, показы фильмов и творческие встречи.

НАШЕ БУДУЩЕЕ

Два проекта раскрывают тему развития институтов гражданского общества.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования и консалтинга «Развитие» организует работу с неформальными городскими сообществами. Для них будут проведены обучающие семинары, а также конкурс проектов, победители которого смогут получить финансовую поддержку на реализацию.

Приморское отделение Российского союза молодежи проведет обучающие семинары-тренинги для студентов и специалистов по учебно-воспитательной работе вузов Владивостока. Участников Школы лидерства научат организовывать интересные мероприятия.

СТАРШИЕ НАСТАВНИКИ

Одно из важных направлений – повышение качества жизни людей пожилого возраста.

Фонд социально-общественного развития «Наш район» продолжит проводить уже полюбившиеся представителям старшего поколения мероприятия в центре досуга «Здорово живешь». Запланированы бесплатные занятия по йоге, уроки компьютерной грамотности, автобусные экскурсии по достопримечательностям Владивостока, творческие мастер-классы и многое другое.

Проект «Дом помощи» общественной организации «Твори добро» станет местом, куда может прийти любой человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации. Там можно будет получить необходимую помощь: восстановить документы, найти работу, воссоединиться с родственниками, устроиться в медицинское или социальное учреждение постоянного пребывания.

В 2022 году в городе планируется увеличить сумму субсидий для финансовой поддержки общественных организаций. Сейчас конкурсанты могут претендовать на грант в размере до 250 тысяч рублей.