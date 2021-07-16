«Хорошо, никого не расплющило». Во Владивостоке с прицепа большегруза на дорогу выпал контейнер

С большегруза упал контейнер. Фото: www.instagram.com/dpskontrol125rus.

ЧП произошло в пятницу днем на развязке в районе Дальхимпрома. По словам очевидцев, контейнер попросту вывалился на дорогу при подъеме в гору, к счастью, поблизости не было других авто.

Контейнер был пустой. Он перегородил часть дороги, естественно, что на оживленном участке образовался затор. Особенно тяжело объезжать препятствие другим большегрузам. Как удалось выяснить "КП-Владивосток", организация, которой принадлежит машина, уже направила в помощь невнимательному перевозчику тяжелую технику.