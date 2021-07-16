Ругань из-за стены: приморцам не нравится нецензурная брань, но они все равно матерятся

Люди считают маты вынужденной мерой. Фото: Евгения ГУСЕВА

Нецензурная лексика звучит резко, некрасиво и отталкивающе. Однако брань продолжает оставаться неотъемлемой частью общения жителей Приморья. Специалисты Приморского НИЦ социологии выяснили, что об этом думают сами жители края и матерятся ли они.

Почти половина – 47,5% – приморцев считают, что ненормативная лексика в речи это лишнее, но все же считают это «вынужденной» мерой.

Хотя, стоит отметить, что 83,4% жителей края в той или иной степени относятся к нецензурной брани негативно.

Люди в возрасте 55-64 лет (55,3%) и от 65 лет и старше (54,1%) уверены – матов стало слишком много в обычной жизни. А вот граждане от 18 до 24 лет (29,5%) и в возрасте 25-34 лет (26,3%) наиболее лояльны к ругани.

Примерно половина жителей Приморского края в возрасте 18-54 лет не могут не материться. В противоположность им люди от 55 лет и старше сквернословят реже всего.