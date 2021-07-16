Счастливые новоселы: во Владивостоке торжественно вручили ключи от квартир детям-сиротам

Во Владивостоке детям-сиротам выдали ключи от квартир. Фото: Александр Колегов/Администрация города.

Ключи от первых двух квартир в этом году в торжественной обстановке передал двум ребятам из категории дети-сироты заместитель главы администрации Владивостока Тарас Фищук. 24-летняя Дарья и 19-летней Семен теперь полноценные хозяева своих первых квадратных метров. Квартиры пусть и не огромные, но зато с хорошим ремонтом и со всеми удобствами.

Как рассказала пресс-служба мэрии города, Дарья Буянова родилась в Благовещенске, но сейчас живет во Владивостоке. Девушка – сирота и по закону ей положена квартира от государства. Благоустроенную однушку Даше дали в доме на улице Адмирала Угрюмова. Довольная хозяйка поделилась впечатлениями от долгожданного события.

– Квартиру видела, очень ею довольна. В ней одна комната, но мне на первое время, конечно, хватит. Рядышком с домом находится автобусная остановка – до нее метров 800. В 100 метрах – детский сад, все магазины рядом. Заселяйся и живи!», – радостно рассказала девушка.

Ребята стали счастливыми обладателями собственных квартир. Фото: Александр Колегов/Администрация города.

Еще одним новоселом в этом же доме стал Семен Зотов. Замглавы администрации города обратился к курсанту Морского инженерного колледжа при МГУ имени адмирала Г. И. Невельского с напутственным словом.

– Уверен, новое жилье придется вам по душе и вы свяжете свое будущее с Владивостоком. Со своей стороны готовы оказать вам и другую помощь в случае необходимости, – отметил Тарас Фищук.

Стоит отметить, что обеспечением жильем детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, с 2019 года, согласно закону Приморского края, занимаются муниципальные власти. В 2021 году на эти нужды выделено 37,03 миллиона рублей. На эти деньги планируется закупить восемь квартир на вторичном рынке жилья. Еще 3,3 миллиона рублей пойдут на покупку двух квартир в новостройке, которую сейчас возводят на улице Глинки. «КП-Владивосток» ранее подробно рассказывала о строящемся доме.