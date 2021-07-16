Приморские дети могут отдохнуть за полцены

Летний лагерь Фото: Юлия АЛЕХИНА

Нынешним летом у приморских родителей есть заманчивая перспектива существенно сэкономить на отдыхе своих дорогих ребятишек. При этом дети проведут часть каникул интересно и с пользой для здоровья. О том, как в крае действует программа поддержки доступных поездок в загородные лагеря в рамках госпрограммы «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы, рассказала начальник отдела воспитания и дополнительного образования краевого министерства образования Наталья Гришина.

Доход – не в счёт

– Наталья Сергеевна, какие семьи могут воспользоваться возможностью компенсировать часть стоимости путевки в загородные детские центры отдыха? Есть ли какие-то требования к уровню дохода родителей?

- Никаких «верхних планок» не предусмотрено. Так что абсолютно любая приморская семья, в которой растут дети соответствующего возраста, может вернуть в личный бюджет до половины стоимости путевки. Единственное условие: у родителей обязательно должна быть карта платежной системы «Мир», зарегистрированная в программе лояльности на официальном сайте privetmir.ru.

- И каков же соответствующий возраст?

- Часть денег, потраченных на путевки, можно вернуть для детей с шести до 17 лет.

- А если в семье несколько школьников?

- Без ограничений. Если родители хотят, чтобы в загородном лагере провели часть каникул двое или больше ребятишек, компенсация полагается за каждую путевку.

Наталья Гришина. Фото: primorsky.ru

- Сколько раз за год можно воспользоваться детским кэшбэком?

- Это зависит только от желания родителей и детей, разумеется. Каждый ребенок может поехать в лагерь летом, отдохнуть потом еще зимой в круглогодичном детском центре отдыха, к примеру, и получить компенсацию за каждую путевку.

Алгоритм действий

- Как должны действовать родители, чтобы и дети отдохнули, и семейный бюджет не рухнул?

- Прежде всего, надо купить путевку с использованием карты «Мир». На нее же и вернется часть ее стоимости. Деньги будут перечислены автоматически в течение максимум пяти дней.

- Уточните, пожалуйста, на какую сумму возврата могут рассчитывать мамы и папы?

- Возврат за счет средств федерального бюджета составляет 50 процентов оплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей.

– Можно ли получить кэшбэк на карты других платежных систем?

– Нет. Карты Visa, Mastercard, Maestro и другие, а также кобейджинговые карты не участвуют в программе. Кэшбэк по ним начислен не будет.

– Бывает, что ребенок покидает лагерь раньше окончания смены по семейным обстоятельствам или по стоянию здоровья, да просто не понравился отдых в большом коллективе…Какую сумму смогут вернуть родители?

– В случае частичного возврата сумма начисленного кэшбэка будет автоматически удержана пропорционально сумме возврата. То есть, к примеру, если сумма путевки 20 тысяч рублей, а туроператор или лагерь ее пересчитал и должен вернуть пять тысяч, то часть кэшбэка в размере 2,5 тысяч рублей – это 50 процентов от 5 тысяч – автоматически будет возвращена в госбюджет.

Не потерять кэшбэк

- Наталья Сергеевна, как узнать, участвует ли приглянувшийся загородный центр отдыха в программе возврата стоимости путевки?

- В числе участников на данный момент 20 загородных лагерей, центров и баз отдыха, а также комплексов с круглосуточным пребыванием детей. Полный список участников и предложений можно посмотреть на официальном сайте программы – мирпутешествий.рф, а также на официальной странице министерства образования Приморского края в разделе «Организация отдыха и оздоровления детей».

-Программа начала действовать не так давно, можно ли компенсировать расходы, если путевка была куплена заблаговременно, до того, как она стартовала?

–Компенсировать расходы могут те, кто совершил покупку до начала действия программы в период с 1 января по 24 мая 2021 года. Прием соответствующих заявлений стартовал 15 июня. По предварительной информации, в период с начала года по 24 мая организациями отдыха края было продано 1607 путевок на сумму более 76,8 миллиона рублей. Возврат за путевки, приобретенные в этот период, осуществляется через портал Госуслуги.

– Что делать если кэшбэк не пришел?

– Нужно проверить информацию о начислении возврата в личном кабинете на сайте privetmir.ru, в мобильном приложении «Привет, Мир!» или в истории покупок в интернет-банкинге. Если с момента покупки прошло более пяти рабочих дней, следует обратиться в службу поддержки по телефону: 8-800-100-54-64, или электронной почте: info@nspk.ru.

На заметку

Задать вопросы о программе родители могут на сайте мирпутешествий.рф, по телефону федеральной «горячей линии»: 8 (800) 200-34-11 (#1), и «горячей линии» министерства образования Приморского края: 8 (902) 524-63-53.