Коронавирус не помеха: студентка из Владивостока нашла способ улететь на учебу в Корею

Яна Астахова в Корее. Фото: из личного архива

Уже больше года мы живем в условиях пандемии и закрытых границ. Казалось бы, жизнь замерла, нельзя никуда выехать ни на отдых, ни на работу, ни на учебу. Но на самом деле, это не совсем так: международные образовательные программы продолжают работать, и в этом скоро должна убедиться Яна Астахова, студентка ДВФУ, направление «Мультимедийная журналистика».

Она воспользовалась возможностью пройти семестровое обучение без получения степени. А поскольку вуз сотрудничает как с европейскими, так и с азиатскими странами, для учебы Яна выбрала страну своей мечты.

– Я хотела поучаствовать в подобной программе и поехать в Корею еще до поступления в ДВФУ. До этого уже была в этой стране. Сидела в Пусане на пляже и думала о том, как было бы здорово поучиться здесь. Тогда эта мечта казалась нереальной, – рассказала Яна Астахова. – В университете узнала о программе обмена студентами и начала строить планы по «захвату» Кореи.

Яна Астахова в Корее. Фото: из личного архива

Минимум сложностей

На сегодня Яна является блогером Национальной организации туризма Кореи «VisitKorea» и репортером корейского генконсульства. В своем блоге в Инстаграм девушка делится рассказами про Корею и даже сняла документальный фильм про эту удивительную азиатскую страну.

– Корея находится близко к Владивостоку. Но, в отличие от Китая и Японии, здесь азиатский менталитет смешался с европейскими стандартами. Поэтому данная страна наиболее благоприятная для переезда и жилья. Она более понятная для нас, русских, по моему мнению.

По ее словам, участвовать в конкурсном отборе было даже легко. Все условия указаны на сайте вуза.

– Список документов не особо большой. Мы с моей однокурсницей собрали все всего за три дня. Нужен сертификат о знании английского языка. На сайте есть шаблон, с которым можно пойти к преподавателю английского языка на вашем курсе, и он все заполнит. Помимо этого, нужна справка о том, что ты являешься студентом, и выписка с оценками из университета. Эти документы должны быть как на русском языке, так и на английском. Но департамент, в который ты отсылаешь документы, самостоятельно переводит их на английский. С этим нет никаких проблем. Конечно, еще нужен загранпаспорт. И ты должен сам выбрать те университеты, в которых хочешь учиться, – поделилась девушка.

Финансовый лайфхак

Образовательная программа бесплатная. Каждый может попробовать свои силы. Не важно, на каком направлении ты учишься, на какой основе - бюджетной или платной. Питание, проживание, авиабилеты, визовый сбор – это все за счет студента. Но в Корее, в отличие от многих других стран, есть программы поддержки студентов по обмену.

– Отличники могут подавать на стипендию, которая покроет расходы по общежитию, визе, страховке и перелету. Кроме того, есть программы внутри университета. Например, можно создать кружок для корейских студентов и рассказывать про Россию. Так тебе могут оплатить полностью жилье.

Яна Астахова в Корее. Фото: из личного архива

Зато безопасно

Но не все с поездкой благостно. Напомним, во всем мире – пандемия. А это дополнительные расходы. Девушке нужно будет прилететь раньше и отсидеть двухнедельный карантин стоимостью 60 тысяч рублей.

– Корейское правительство объявило, что с первого июля можно приезжать всем, у кого есть прививка. Но, к сожалению, в Корее наш «Спутник-V» не одобрен. И поэтому придется отсидеть карантин две недели. А так я не боюсь лететь во время пандемии. В Корее очень сильно следят за соблюдением карантинных ограничений. Даже на улицах нельзя передвигаться без маски. С этим у них намного лучше, чем в России, где всем все равно на веденные меры.

Яна Астахова уже «сидит на чемоданах» и с нетерпением ждет поездку. Университет «Dankook», который выбрала девушка, считается одним из лучших вузов творческих компетенций в Корее. Там она будет изучать современные танцы, бизнес, создание фильмов, английский и другие дисциплины. Поездка займет целый семестр, но это никак не скажется на учебе в России. Студентка планирует приехать в декабре и сдать экзамены уже в российском университете.

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