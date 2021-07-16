Пишут прямо из строя: суворовцы-журналисты из Уссурийска рассказали о трудностях армейской жизни

Суворовцы на параде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Казалось бы, журналистика и Суворовское училище, где царит строгая дисциплина и дух бойца, – это несовместимые вещи. Но помимо школьной программы и военной подготовки, ребята посещают разные спортивные секции и кружки, среди которых есть направление медиа. Это помогает ребятам научиться выражать свои мысли как письменно, так и устно, что является важным для будущих офицеров.

Воспитанники Уссурийского суворовского военного училища. Где учатся ребята в возрасте от 11 до 17 лет, выпускают сегодня сразу две газеты. У младших выходит «Тигренок», у старших – «Уссурийский суворовец». Дети пишут о событиях в училище, снимают телевизионные сюжеты и социальные ролики, берут интервью у участников Афганской войны, у других офицеров, создают постоянные рубрики, ежегодно освещают МедиаСаммит в ДВФУ.

– Наша задача - увлечь этим делом детей, но не подталкивать к поступлению на журфак, – рассказала Светлана Бычкова, руководитель кружка «Юный журналист» Уссурийского суворовского военного училища. – Их основная деятельность – это учеба, направленная на продолжение обучения в высших военных заведениях. Но умение правильно говорить и излагать свои мысли, грамотно задавать вопросы для суворовцев, как для будущих офицеров, очень важно.

Владислав Фидоренко, 12 лет, окончил 2 курс

– Как начал заниматься журналистикой? Дело было на первом курсе. Нам предложили разные студии: спортивные секции, английский, борьба, КВН и так далее. Назвали и кружок по журналистике. Стало интересно, я решил туда записаться, и мне понравилось. Занимаюсь фотосъемкой, видеосъемкой, являюсь ведущим на нашем суворовском телевидении. Помню, даже интервью брал у командира роты. В будущем я бы хотел продолжить обучение в высшем военном училище, а именно в ДВОКУ (Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище – прим. ред.) в Благовещенске и стать морпехом.

Ярослав Могильников, 14 лет, окончил 3 курс

– Начал заниматься три года назад, как только поступил в училище. Мне нравится видеосъемка. Например, сейчас мы снимаем кинофильм. У нас каждый год так: суворовцы сами пишут сценарий и предлагают, а потом выбирают лучший для съемки. Также собирают отдельную группу, которая едет и помогает в создании фильма. В этом году будет «Следопыт» про великого советского пограничника Карацупу, снятый по его книге «Записки следопыта». Недавно выезжали загород и там снимали сцену, где пограничник задерживает диверсантов, которые хотели подорвать мост. В фильме, кстати, принимают участие военно-исторические клубы реконструкции, конный клуб, а ещё специально обученные собаки. В будущем пока что не планирую связывать свою жизнь с журналистикой, но кто его знает, может что-то и получится. Сейчас это мое хобби. А так держу курс на ДВОКУ, на арктический факультет.

Строгость и дисциплина

Мальчишки рассказали, что весь учебный год живут в училище. Отпускают их только на увольнения с субботы до воскресенья. Но если нарушаешь дисциплину или у тебя есть двойки, которые не успел исправить, то «увала» нет, и все выходные приходится заниматься в училище, чтобы на следующей неделе исправить оценки.

– Подъем в 6:30, в 6:35 бежим на плац, где проводится зарядка, разминка и под конец беговые упражнения. Это тяжело: за день устаешь, хочешь выспаться, а утренняя физическая нагрузка дается непросто. А ещё у нас нет телефонов, только печенюшки, мы так кнопочные называем. Их выдают по расписанию, вечером на 10-15 минут, чтобы позвонить родителям. Тем самым нас готовят к поступлению в военное училище. На первом курсе было сложно, хотелось домой и шоколада, а распорядок дня немного бесил, порой хотелось позвонить родителям, чтобы забрали нас, но мы справились с этим желанием. А сейчас уже привыкшие. Понимаем, что это все пригодится в будущем, – поделился Ярослав Могильников.

В прочем, в училище есть кому делиться с воспитанниками добрым и светлым.

– Я не хочу быть с ними строгой, этого у них и так хватает. У них сложная учеба, очень сильно устают, – говорит Светлана Бычкова. – Был случай, один суворовец на занятии заснул, я его не трогала. А они должны были поработать с текстом. Я им рассказала про признаки интересного журналистского материала и предложила исправить один скучный текст. И тут этот суворовец, который спал, поднимается и неожиданно говорит, что хочет попробовать. Он, оказывается, все это время слушал с закрытыми глазами. И тут наши мальчики проявляют силу и выносливость. Да, на первом курсе они скучают по дому, маленькие ещё. Иногда так и хочется всех заобнимать – такая материнская женская черта, но вовремя останавливаюсь. Понимаю, что они будущие военные.