Врач психиатр-нарколог - самая дорогая вакансия во Владивостоке

Самой дорогой вакансией во Владивостоке оказался врач психиатр-нарколог Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты исследовательского центра SuperJob рассмотрели рынок труда в городах России и составили топ самых привлекательных предложений от работодателей. Изучению подлежали населенные пункты с численностью от 500 тысячи до 1 миллиона жителей. Среди объектов исследования оказался и Владивосток.

Так, в этом месяце самой дорогой вакансией в дальневосточной столице пока что является врач психиатр-нарколог. Специалисту предлагается зарплата от 81 тысячи рублей в месяц, полный соцпакет, ежегодный отпуск (71 календарный день), социальные выплаты и компенсации. Иногородним работодатель и вовсе мог бы частично оплачивать проживание.

На втором месте топа оказалась должность руководителя отдела продаж: будущему работнику предлагают зарплату от 80 тысяч рублей. На третьем месте - специалист по информационной безопасности в одном из ведущих медцентров округа. За знания в области передовых технологий работодатель готов платить от 55 тысяч рублей в месяц.

На четвертом месте, по данным центра SuperJob, располагается вакансия казначея с заработной платой от 55 тысяч рублей. Замыкает рейтинг должность специалиста по подключению услуг связи в крупнейшем в России провайдере цифровых услуг и решений – от 50 тысяч рублей.

В сравнении с другими городами предложения Владивостока оказались совсем скромными. Например, в крупнейшей глазной клинике в Пензе офтальмохирургу предлагают заработную плату от 250 тысяч рублей в месяц. В топе по России эта вакансия оказалась самой дорогой. Помимо хорошей оплаты, кандидату также обещают работу на современном медицинском оборудовании и карьерный рост.

Второе место в подборке заняла вакансия руководителя группы внедрения «1С» в Томске. Специалисту предлагают зарплату в пределах 200 тысяч рублей, а также возможное повышение в кратчайшие сроки.

На третьем месте неожиданно оказалась вакансия из Хабаровска. В соседнем городе заместителю финансового директора в федеральной строительной компании готовы платить от 150 тысяч рублей в месяц.

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