Бони и Клайд по-приморски: полицейские задержали возлюбленных, обчистивших магазин под камерами видеонаблюдения

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подельников. Фото: пресс-служба ОМВД России по г. Партизанску

Началось все с того, что в отдел полиции обратилась жительница Партизанска. Женщина сообщила, что в двух ее магазинах злоумышленники воруют товар. Их лица и действия запечатлели камеры видеонаблюдения.

Местный участковый изучил предоставленные записи и установили личности подозреваемых. Ими оказались 44-летний мужчина и 43-летняя женщина, жители села Авангард Партизанского городского округа. Оба - неоднократно судимые.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подельников.

Подозреваемые признали вину и рассказали, что посещали магазины под видом покупателей. В торговых залах они осматривали товар и выбирали - что из ассортимента можно легко спрятать под одежду или в сумку. Затем незаметно выносили и покидали магазины.

Таким способом, паре удалось унести несколько бытовых товаров. Некоторую часть украденного мужчина и женщина уже успели продать на городском рынке. Вырученными деньгами распорядились по своему усмотрению. Полицейские изъяли оставшуюся часть имущества. Вскоре ее вернут потерпевшей.

- В настоящее время уголовное дело о кражах, совершённых группой лиц по предварительному сговору, направлено в Партизанский городской суд. На период следствия мужчина находился под стражей, а его подельница - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали в пресс-службе ОМВД России по г. Партизанску.