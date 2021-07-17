Все живы? Во Владивостоке водитель машины Renault Symbol на полном ходу влетел в автомобиль Toyota RAV 4

Очевидцы сообщают о двух пострадавших в результате аварии. Фото: dpskontrol125rus

Сегодня утром, 17 июля, на Низководном мосту со стороны города произошло ДТП с участием двух автомобилей. Как рассказывают свидетели, водитель Toyota RAV 4 приостановился на проезжей части, так как у него на ходу открылся капот. Но как только он собрался выставить знаки аварийной остановки, в его транспорт влетела автомашина Renault Symbol.

- Водитель легковушки на секунду отвлёкся в телефон и не успел среагировать, - пишут в инстаграм-паблике dpskontrol125rus.

Очевидцы также сообщают о двух пострадавших в результате аварии: пассажире Renault Symbol и пассажирке Toyota RAV 4.

А пока подробности дорожно-транспортного происшествия уточняются, в социальных сетях жители возмущаются поведением водителя Renault Symbol.

- Надо ужесточить наказание за использование телефона. Не смотреть сквозь пальцы на это. Да и не только. Думаю, что со мной многие согласятся и по части пешеходов. Вышел пешеход на переход - все, он участник дорожного движения. Пусть будет добр убрать телефон до конца пешеходного перехода, - делится мнением один из комментаторов.