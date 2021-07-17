Двое мужчин уснули на матрасе для плавания и несколько часов дрейфовали в бухте Парис. Фото: news.vl

Любовь ко сну едва не стала губительной для двух отдыхающих на море приморцев. В социальных сетях сегодня, 17 июля, появилась видеозапись, как в бухте Парис, возле Приморского океанариума, аквабайкер пытается вытащить к берегу надувной матрас с двумя мужчинами.

Как оказалось, два неких молодца забрались на матрас для плавания, чтобы поплавать в море. Отдыхали, значит, и в какой-то момент оба уснули воистину крепким богатырским сном. Несколько часов спящие мужчины дрейфовали в море, и неизвестно чем закончилась бы эта история, если бы их не заметили проезжающие мимо аквабайкеры.

Спортсмены разбудили мужчин и даже великодушно отбуксировали их на матрасе к берегу.

- Передайте аквабайкеру, что он - герой нашего времени, - подмечает автор видео.

В комментариях к ролику жители также отметили неравнодушие и героизм аквабайкеров.

- Есть добрые люди ещё, не перевелись! Спасибо за благородное дело! - пишут горожане.