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Общество17 июля 2021 10:29

В Приморье парень пытался уехать на автобусе, держась за форточку

Как рассказывают очевидцы, перед этим молодой человек кидался на проезжающие машины
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В Приморье парень пытался уехать на автобусе, держась за форточку. Фото: primorye_online

В Приморье парень пытался уехать на автобусе, держась за форточку. Фото: primorye_online

Жители Артема распространили по приморским инстаграм-пабликам видеозапись со странным молодым человеком. На опубликованных кадрах парень пытался то ли проникнуть в маршрутный автобус через форточку, то ли проехать "зайцем", хватаясь за раму.

Очевидцы произошедшего также подметили, что перед этим молодой человек также кидался на проезжающие машины. Его не совсем адекватные действия списали на возможное алкогольное опьянение.

- Чудо на перекрёстке. Под чем-то 100%. Сначала просто по трассе под машины кидался, потом увидел автобус, - рассказывает местный житель.

В Приморье парень пытался уехать на автобусе, держась за форточку. Источник: primorye_online

Инцидент произошел в Артеме на улице Севастопольской.