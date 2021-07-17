В Приморье парень пытался уехать на автобусе, держась за форточку. Фото: primorye_online

Жители Артема распространили по приморским инстаграм-пабликам видеозапись со странным молодым человеком. На опубликованных кадрах парень пытался то ли проникнуть в маршрутный автобус через форточку, то ли проехать "зайцем", хватаясь за раму.

Очевидцы произошедшего также подметили, что перед этим молодой человек также кидался на проезжающие машины. Его не совсем адекватные действия списали на возможное алкогольное опьянение.

- Чудо на перекрёстке. Под чем-то 100%. Сначала просто по трассе под машины кидался, потом увидел автобус, - рассказывает местный житель.

Инцидент произошел в Артеме на улице Севастопольской.