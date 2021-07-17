862 человека погибли: в Приморье продолжает расти заболеваемость COVID-19

Специалисты советуют носить маски, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию и избегать мест массового скопления людей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Исходя из свежих данный по COVID-19 в Приморье продолжает расти заболеваемость. За последние сутки в крае положительные тесты на коронавирусную инфекцию получил еще 261 житель. Нарастающим итогом в регионе зарегистрировано 50 925 случаев болезни.

Количество выздоровевших за 24 часа также выросло: порядка 300 приморцев победили заболевание. Таким образом, с начала пандемии выписано 45 102 пациента.

Не справились с инфекцией 862 человека.

Всего обследовано на COVID-19 1 235 133 жителя. Отметим, что 291 260 человек привились.

Специалисты советуют носить маски, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию и избегать мест массового скопления людей.

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