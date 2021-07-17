Внутри находились люди: во Владивостоке вспыхнул пожар в жилом доме

Во Владивостоке вспыхнул пожар в жилом доме. Фото: ГУ МЧС по Приморскому краю

Ранним утром 16 июля в одной из квартир жилого дома вспыхнул пожар. Информация о том, что из подъезда на улице Жигура валит сильный дым поступила на пульт пожарной охраны Владивосток в 5 часов 20 минут. Пожарные расчеты прибыли на место за 10 минут.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю, на месте сотрудники сразу же отправились на разведку. Установили, что в квартире, расположенной на пятом этаже, горит электроприбор.

С пожаром специалисты справились оперативно. В 5 часов 44 минуты утра возгорание была локализировано, а в 6 часов 9 минут полностью ликвидировано. Площадь горения составила 1 квадратный метр.

Во время пожара спасатели вытащили из задымленных помещений двух человек. Медицинская помощь спасённым не потребовалась.

На тушении были задействованы 21 человек личного состава и 5 единиц техники.