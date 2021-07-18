Жаркий максимум, такого в Приморье не было полвека. Синоптики рассказали, что ждать от погоды

Жара сохранится в Приморье. Фото: Милана СОКОЛ

В последний выходной погода в Приморье порадует местных жителей настоящей летней жарой. Край окажется под влиянием фронтальных разделов. Однако в некоторых районах пыл природы охладят кратковременные дожди с грозами. По прогнозам специалистов портала «Примпогода», 18 июля в разных районах от +25 до +36°C.

Во Владивостоке в воскресенье облачно с пояснениями. С утра возможен туман и небольшая морось. При южном, юго-восточном умеренном ветре температура воздуха составит +26...+28°С. В пригороде до +30°С.

В Уссурийске сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Столбики термометров поднимутся до +29...+31°C.

В Находке переменная облачность, осадков не ожидается. В городе будет дуть ветер южный слабый до умеренного. Воздух прогреется до +28...+30°C.

По словам специалистов, жаркая и душная погода задержится в Приморье и на следующей неделе. Правда местами возможны дожди с грозами. Стоит отметить, максимальная температура +33,1 °С отмечалась в Приморье в 1958 году. Не исключено, что сегодня будет побит этот рекорд. Более того, уже на следующей неделе жара может усилиться.

– Более того, не исключено, что во второй половине следующей недели температура воздуха в западных и центральных районах края подойдет вплотную к 40-градусной отметке, – отметил глава «Примпогидромета» Борис Кубай.

О прямом влиянии очередного тайфуна край, который зарождается в Тихом океане, по мнению специалистов, пока говорить рано. Уточненные данные будут позже.

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