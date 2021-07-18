Иностранец, выдворенный из России за разбой и убийство, пробрался в страну через границу в Приморье

Мужчины пробрались тайком через границу. Фото: Милана СОКОЛ

Весьма необычная история произошла в Приморском крае. Иностранец, выдворенный из России за тяжкие преступления, решил незаконно вернуться в страну. Мужчина не придумал ничего умнее, чем нарушить Государственную границу. При этом не только сам преступил закон, но и подвел под статью приятеля.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края, в 2005 году иностранца осудили за разбойное нападение, сопряженное с убийством. После освобождения в 2020 году его выдворили из страны и запретили въезд в Россию на ближайшие пять лет. Однако дожидаться законного разрешения иностранец не стал. Предприимчивый делец, который хотел подзаработать в чужой стране, подговорил знакомого помочь ему перейти границу, вне установленных пунктов пропуска. Естественно не бесплатно.

В итоге мужчины в конце прошлого года пересекли противопожарную просеку, по которой проходит граница между государствами. Выйдя в пгт. Пограничный, бывший заключенный расплатился с поддельником и уехал на заработки, его друг решил вернуться тем же путем обратно. Однако нарушителя задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Во время расследования удалось установить местонахождения и главного виновника происшествия. Мужчину доставили обратно в Приморье из Иркутска.

На данный момент в отношении обоих иностранцев уже утверждены обвинительные заключения. За пересечение границы любителям пеших прогулок грозит до шести лет. В ближайшее время нарушителям придется ответить за содеянное в суде.

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