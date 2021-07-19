«Бегите хлопцы, бегите, батю привлекут»: загипсованный юноша с товарищем устроили массовое ДТП во Владивостоке

Загипсованный участник ДТП бежал только пятки сверкали. Фото: принтскрин видео.

Необычное ДТП разыгралось накануне на глазах у изумленных очевидцев во Владивостоке. В районе бухты Тихая двое ребят врезались в припаркованные машины и бросились наутек. Судя по всему, найти виновников будет не сложно, благодаря кадрам от очевидцев и характерной особенности – у одного из нарушителей загипсованы руки.

Авария произошла на улице Космонавтов. Микрогрузовик под управлением неопытного экипажа угодил в мирно стоящие малолитражки. Ребята не придумали ничего умнее, как податься в бега. Впрочем, особо далеко скрываться не стали. Как уверяют местные жители, вскоре неутомимые гонщики преспокойно себе играли в компьютерные игры в зале на Космонавтов, 1.

Неразумное поведение героев видео стало поводом для шуток в сети. Многие узнали в нарушителях местных жителей.

«Шеф все пропало, гипс снимают, клиент уезжает», «Один уже сразу с гипсом на двух руках бежит», «В банк побежали кредит брать...», «Бегите хлопцы, бегите, батю привлекут», «А все начиналось с откручивания колпачков на колесах», «Молодец, вовремя засняла сейчас это видео прояснит ситуацию», «Ну тут даже повезло потерпевшим. Не так много пацанов с гипсом на двух руках. В местную травму с полицией наведаются и найдутся», «А этот в белой футболке живет вроде на Космонавтов, 27, во втором подъезде», «Каждый день их вижу на Космонавтов, 1», – делятся в сети горожане. Найти беглецов теперь дело времени.

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