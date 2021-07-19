«Это могли быть мы с тобой, но ты уехала в Триозерку»: романтик в крайне необычном месте взорвал соцсети

Кадры, сделанные на реке, взбудоражили сеть. Фото: принтскрин видео.

«Ну и кто сказал, что Владивосток – это не маленькая Венеция?» – отмечает автор видео, подкидывая тему для обсуждения. Глядя на съемку небольшой реки жители других регионов сразу и не поймут в чем подвох. Из общего красивого плана выбиваются лишь парящиеся трубы теплотрассы. А вот местные с первых секунд видео узнают округу, удивляясь, как же можно было устроить свидание именно здесь.

Река Объяснения протекает между Ленинским и Первомайским районами города. Когда то река и вправду была отличным местом и для романтиков и для ловли рыбы, но последние несколько десятков лет водоем превратился в место сброса канализационных вод, так что смрад здесь стоял на всю округу. В 2019 году реку очистили, но, как говорится, отголоски остались и самой чистой ее по прежнему не назовешь. Поэтому появления пары на лодке вызвало неподдельное удивление у тех, кто хоть раз бывал неподалеку.

– Наша маленькая Венеция. Это наша река Объяснений. Местная достопримечательность. Приглашаем на романтические туры, – шутит в сети автор видео. А юмор, судя по всему, это профессиональная черта. Судя по личной страничке в сети, житель Владивостока вместе с единомышленниками занимается съемкой социальных роликов, клипов и скетчей. Так что мотивы свидания в столь необычном месте становятся понятны.

Ребятам нужно отдать должное, видео не только заставило улыбнуться местных жителей, но и стало причиной бурных обсуждений.

«Главное выбраться оттуда до того как лодку разъест», «А в 50-60-х годах в эту речку красная рыбка заходила на нерест», «Почему не в противогазах?», «Представляете, если речку почистить...да на берегу парк разбить...какая красота будет..», «Романтика, которую этот город заслужил», «Туда идет масса стоков канализации, да и места для парка на всем протяжении реки просто нет», «А так можно было, почему там не я там сижу?», – комментируют в сети приморцы.

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