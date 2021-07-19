Эпидемия не отступает: смертность и заболеваемость от коронавируса в Приморье продолжает расти

Еще у 260 человек подтвердился коронавирус в Приморье. Фото: Милана СОКОЛ

В Приморье продолжает расти число больных и умерших от коронавируса. Опасное заболевание не сдает позиции, продолжая нещадно косить ряды местных жителей. Как ранее сообщала «КП-Владивосток» вот уже больше трех недель ежесуточно умирают 3-5 человек, наибольшее количество смертей зафиксировано 15 июля, за сутки скончались сразу семь человек.

По данным краевого оперштаба по борьбе с COVID-19, в минувшие 24 часа заразились еще 260 местных жителей. За все время пандемии в крае заболели 51 242 человек. Число выздоровевших увеличилось на 121 имя. Всего болезнь победили 45 363 приморцев.

Напомним, из-за эпидемии в крае действует режим повышенной готовности. Чтобы остановить темпы распространения заболевания специалисты советуют носить маски, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию и избегать мест массового скопления народа. Кстати, проведение мероприятий, численностью больше 40 человек, запрещено.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14