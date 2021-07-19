«Это по-свински»: отдыхающие своими выходками довели жителей туристической мекки Приморья

Разгуливающие в купальниках туристы вызвали негодование общественности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Хасанского района Приморья пожаловались в социальных сетях на поведение туристов, которые приезжают к ним на отдых. По мнению местных, туристам бы следовало вести себя поскромнее и соблюдать правила приличия и нормы этикета в общественных местах.

– Наверное, крик души. Надоело смотреть, как отдыхающие, которые приезжают к нам в Славянку, ходят по магазинам в купальниках. Неужели хозяева магазинов не могут не обслуживать таких покупателей? Главное в маске и в купальнике. Ужас, нашу Славянку воспринимают, как деревню. И нам – местным жителям на это смотреть не приятно. Это даже не эстетично и по-свински, – выразила свое негодование одна из местных жительниц.

Отметим, что в разгар жаркого сезона в Славянке всегда много народа. Хасанский район считается жемчужиной туристического отдыха в Приморье благодаря удивительным пейзажам, чистому морю и обилию баз для отдыха. Многие пользователи сети разделили негодование автора поста.

«Это отсутствие воспитания!!! У нас в Зарубино есть один единственный магазин, где таких не обслуживают. Я думаю, что чьей-то жене тоже было бы не приятно, если бы ее мужа обслуживала продавец в стрингах. Жаль, что они не примеряют чужие сандалии на себя», «Это происходит и происходило всегда! На замечание, когда человек среди бела дня зашёл в магазин с огромным пивным пузом и в сомнительного вида плавках, сказал, что они в нашу деревню привозят деньги и будут вести себя как хотят!!», «Ну это не только в Славянке!!! В Хабаровске тоже самое, в тех магазинах которые расположены вблизи зон отдыха!!! Это зависит от воспитания....» – высказываются жители Дальнего Востока.

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