Грызунам и клещам не место в городе. Владивосток тщательно обрабатывают от нежеланных обитателей

Город обрабатывают от клещей и грызунов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке продолжается обработка от клещей и грызунов. Подрядчики администрации города в ближайшие дни намерены провести акарицидные и дератизационные мероприятия в парках и на кладбищах. Горожан просят с пониманием отнестись к ситуации, не мешать работе специалистов и ради безопасности воздержаться от посещения указанных мест.

Стоит отметить, что в этом году обработку в городе проводит ОАО «Центр дезинфекции в Приморском крае». Контракт с победителем открытого электронного аукциона заключен на обработку территории больше трех миллионов квадратных метров. Первый этап работ завершился весной, сейчас специалисты приступили ко второму. На прошлой недели были обработаны Покровский парк, парк культуры и отдыха имени С. Лазо на Санаторной, сквер Суханова и «Лесное» кладбище.

– Сегодня и завтра обрабатывают территории ландшафтно-парковой зоны ДВФУ. 20 июля запланированы также работы на кладбище «Аякс». Обработка на «Морском» будет проводиться с 21 по 23 июля, – рассказала Мара Мялкина, главный специалист городского управления дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Также специалисты запланировали акарицидную и дератизационную обработку в парке Минного городка. Работы здесь пройдут 26 и 27 июля. На «Центральном» кладбище обрабатывать территорию будут 28 и 29 июля.

Напомним, клещи и грызуны могут быть переносчиками опасных заболеваний, именно поэтому специалисты заботятся об отсутствии их в городе.