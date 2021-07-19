Медики и пенсионеры бесплатно отдохнут в приморском санатории

Отдыхающие займутся лечебной физкультурой. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В субботу, 31 июля, пройдет 11-й заезд в «Изумрудный», на рекреацию приедут почти 40 жителей Приморья. С начала года в санатории бесплатно отдохнули почти 670 человек. 99 из них – медики, которые реабилитировались после перенесенного коронавируса.

Санаторий располагается в поселке Горные ключи. Хвойные деревья, дружелюбные белочки, ухоженный парк, свежий воздух и отдых от городской суеты и шума – важная составляющая для рекреационных процедур. Реабилитация после коронавируса включает в себя не только физиотерапию, массаж, хвойные ванны, лечебную физкультуру, но и психотерапию. Главный специалист по медицинской реабилитации в ДФО Анатолий Беляев отмечает, что особенно важна помощь психолога тем пациентам, которые лежали под аппаратом ИВЛ.

- Из-за гипоксии, связанной с нарушением сатурации, в организме происходят различные изменения. Может поражаться головной мозг, а это провоцирует развитие депрессии, страхов и тревожных синдромов. Тем, у кого была тяжелая форма болезни психологическая реабилитация просто необходима.

На получение бесплатной путевки имеют право почетные доноры, ветераны труда, труженики тыла, лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, одиноко проживающие пенсионеры с доходом ниже двух прожиточных минимумов, и неработающие граждане, имеющие почетные звания. Льготники, получающие возможность санаторно-курортного лечения на срок до 18 дней за счет края, должны быть старше 70 лет. Единственное исключение – медицинские работники.

Получить путевку можно раз в три года при наличии медицинских показателей. Органы соцзащиты распределяют их с учетом мнения профсоюзов.

- От общественников поступают списки потенциальных получателей. А далее специалисты Приморского центра социальной поддержки населения ведут разъяснительную работу, помогают определить дату заезда. Учитывая, что в отличие от пенсионеров, медики – люди работающие, необходимо согласовать реабилитацию с отпуском, – поясняет министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая.

По словам главы ведомства, сотрудники центра одобрили более 1 150 заявлений на бесплатное оздоровление в санатории, 188 из них – от сотрудников учреждений здравоохранения края.

Бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение для приморцев преклонного возраста выдают в рамках госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы.