Завершены поиски Галины Петровны, пропавшей без вести 14 июля во Владивостоке

Бабушку искали меньше недели. Фото: Игорь НОВИКОВ

Во Владивостоке завершены поиски 76-летней Галины Петровны В., которая пропала 14 июля.

Последний раз бабушку видели дома на улице Кирова во Владивостоке. Вечером 14 июля 2021 года она вышла из своего дома и пропала. На Галине Петровне была голубая блузка, утепленные штаны с мелким рисунком, белые кроссовки и желтая бейсболка.

Пожилую женщину искали несколько дней, к поискам подключились полицейские и волонтеры «ПримПоиска», которые распространили ориентировки на пропавшую бабушку: рост 160 см, худощавая, седые волосы до плеч, карие глаза.

К сожалению, спустя несколько дней было найдено тело женщины.

– Галина Петровна. В найдена. Погибла. Приносим свои соболезнования родным и близким. Спасибо всем большое за помощь в поисках, – написали волонтеры.

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