До 300 тысяч в месяц - где «поднять бабла» в июле, рассказали приморцам специалисты

Пилоту вертолета готовы платить от 250 тысяч, главному агроному - до 300 тысяч рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Согласно новому рейтингу высокооплачиваемых предложений работы от аналитиков hh.ru, сейчас выгодно быть специалистом высокого уровня - пилотом, иметь гидротехническое образование, либо развивать лидерские качества, чтобы стать начальником смены или директором предприятия. При этом самое прибыльное - отправиться на вахту на Таймыр или Сахалин.

Лидером среди еще открытых вакансий июля стала должность руководителя проекта по строительству порта с зарплатой в 300 тысяч рублей. У кандидата должно быть гидротехническое образование и опыт управленческой работы от 3-х лет. Однако бухта Север, где предстоит возводить терминал, находится на полуострове Таймыр, что в Красноярском крае. Отсюда и вахтовый метод работы.

Серебро среди предложений работодателей в июле - от 284,5 до 375 тысяч рублей до вычета налогов - машинист буровой установки, тоже вахта. Замыкают тройку самых «дорогих» вакансий: пилот вертолета, генеральный директор предприятия, занимающегося оптовой торговлей рыбой, и главный агроном в тепличный комплекс. Пилота с 1500 часами лета и английским pre-intermediate ждет примерно один уровень зарплат с гендиректором, представляющим интересы компании в финструктурах и суде – не ниже четверти миллиона рублей в месяц «чистыми». Главный агроном с опытом работы не менее 5 лет, как указал работодатель, может рассчитывать на сумму до 300 тысяч рублей на руки.

Далее в Топ 10 идут сплошь руководящие должности - директор отдела маркетинга (от 180 до 300 тысяч до вычета налогов); руководитель группы разработчиков, Team lead (180 - 220 тысяч на руки); директор производства конструкций для малоэтажных зданий и начальник смены на рыбоперерабатывающий завод (от 150 тысяч рублей на руки).

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