Уехала с водохранилища и пропала: в Приморье ищут 21-летнюю Анастасию

Настя ушла с водохранилища 16 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье ищут 21-летнюю Анастасию Цокову (2000 год рождения) из села Черниговка. Девушка 16 июля была на Кононенковском водохранилище. С 11 до 12 часов дня она уехала оттуда и пропала. Никто не знает, где сейчас Настя.

Анастасия была одета в черную футболку и джинсовые шорты, на ногах – шлепки.

Волонтеры «ПримПоиска» сообщают о приметах девушки: рост 160-162 см, худощавого телосложения, волосы русые длиной до плеч, глаза голубые. На щиколотке правой ноги татуировка – веточки с оливками.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении девушки, просят позвонить по телефонам:

8 (42351) 2-34-44 – ОМВД России по Черниговскому району или 102 – полиция

8 908 987 39 19, 8 994 004 41 46 – волонтёры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com

Ориентировка на пропавшую Настю Фото: Социальные сети

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