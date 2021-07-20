Бухта, усеянная трупами: причина массовой гибели птиц в Приморье не установлена

В организмах пернатых обнаружены микоплазмы Фото: принтскрин видео.

Песчаный берег в бухте Бойсмана Хасанского района стал последним приютом для десятков диких птиц. 15 июля жители Приморья обнаружили, что с моря на землю вынесло множество трупов пернатых. Очевидцы сняли происшествие на видео и опубликовали в социальных сетях. Ситуация стала поводом для проверок. 19 июля Приморская межобластная ветеринарная лаборатория Россельхознадзора опубликовала результаты первых испытаний.

Так, специалисты Россельхознадзора исключили грипп птиц и высокопатогенные виды микоплазмы, но подтвердили микоплазмов в пробах от тушек диких водоплавающих птиц. Однако, отмечают эксперты, что привело к таким последствиям, пока неизвестно.

– К массовой гибели птиц обнаруженный возбудитель не должен был привести.

Люди заразиться от птицы не могут, но заболевание опасно для сельскохозяйственных птиц, так как микоплазмы вызывают интоксикацию организма и поражают сначала дыхательную систему пернатых, а затем и другие органы. Больше всего страдают цыплята, примерно четверть молодняка гибнет от этой инфекции.