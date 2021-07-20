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Владивосток20 июля 2021 3:41

«При мне разложился, еще подавал признаки жизни»: погоня во Владивостоке закончилась возгоранием мотоцикла

Очевидцы сняли происходящее на видео
Ярослав ЮРИН
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Байк перевернулся и загорелся.

Байк перевернулся и загорелся.

Фото: принтскрин видео.

Ночь в Первомайском районе Владивостока выдалась жаркой. И речь идет не только о температуре на улице. В прицел камеры мобильного телефона и регистратора очевидцев попало серьезное ДТП. Как уверяют свидетели, водитель мотоцикла пытался скрыться от полиции, не справился с управлением и вылетел с дороги.

Авария с участием мотоциклиста произошла на улице Коммунаров. Владелец двухколесного транспорта по какой-то причине решил скрыться от экипажа ГИБДД, но, судя по всему, не рассчитал скорость. На спуске байк понесло. В итоге мотоцикл загорелся, отлетев в сторону, а сам пилот выпал на дорогу.

– Прямо при мне разложился на мотоцикле. Еще в сознании был, подавал признаки жизни, – поделился в сети свидетель.

Для пострадавшего срочно вызвали скорую. Как удалось выяснить «КП-Владивосток», парень выжил, но получил серьезные травмы. Теперь в подробностях аварии будут разбираться специалисты, им предстоит установить полную картину произошедшего.

Байкер разбился, уходя от преследования во Владивостоке.
Видео: www.instagram.com/dps_controlnews

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