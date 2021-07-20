Коронавирус косит ряды: статистика заболеваемости в Приморье

Число больных коронавирусом в Приморье стремительно растет. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморье продолжает расти число заболевших новой коронавирусной инфекцией. По данным краевого оперштаба по борьбе с распространением заболевания, за минувшие сутки опасный диагноз подтвердился еще у 262 приморцев. Всего с начала эпидемии заболели 51 704 человека.

Выздоровевших за последние 24 часа оказалось в разы меньше, чем заболевших. Справиться с инфекцией смогли 134 человека. Всего же в крае вылечились 45 618 местных жителей.

Стоит отметить, что с конца июня до настоящего момента ежедневно фиксируются смерти от осложнений, вызванных коронавирусом. Специалисты уверены, остановить распространение смертельного заболевания поможет вакцинация и соблюдение санитарных норм. Маски и социальная дистанция остаются обязательным требованием.

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