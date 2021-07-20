Одинокая пенсионерка из Приморья нашла в сети любовника-иностранца и поплатилась за это

Женщина поверила, что ее любвеобильный собеседник хочет сделать приятный подарок Фото: Алексей БУЛАТОВ

История, достойная остаться на страницах романа, произошла в Приморье. 66-летняя жительница Уссурийска устала от одиночества и решила исправить это с помощью знакомства на популярном сайте в Интернете. На просторах всемирной паутины женщина познакомилась с иностранцем. Они вели долгие переписки на английском языке, а вскоре любовник и вовсе признался пенсионерке в любви. На этом бы закончить эту милую историю, но случилось чудо – мужчина начал говорить по-русски.

Любвеобильный иностранец захотел сделать своей женщине приятное и собрался послать ценный подарок, только уточнил один момент – доставку приморчанка должна оплатить сама. Она согласилась и перевела немалую сумму на банковский счет, реквизиты которого услужливо предоставил мужчина. Отметим, что в переводе по курсу Центробанка женщина отправила 26 тысяч рублей.

Эта сумма стала мотивацией для исчезновения мужчины – после иностранец уже не выходил на связь.

Жительница Уссурийска обратилась в полицию. Там выяснилось, что номера телефонов принадлежат иностранному государству. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество. Теперь мужчине, если его удастся изловить, грозит до 5 лет лишения свободы.

Полиция предупреждает: если у вас просят денег при общении в сети интернет – сразу же прекращайте все контакты. Онлайн-мошенники часто ищут уязвимых пользователей, которым одиноко и недостает дружеского внимания.

О преступных посягательствах необходимо незамедлительно сообщать в полицию по телефону 02 (с мобильного – 102) или через единую диспетчерскую службу 112, а также в отделение полиции.

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