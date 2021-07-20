ДРСК ведёт подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду

Более полутора миллиардов рублей АО «ДРСК» (входит в группу РусГидро) направит на выполнение ремонтной программы в пяти филиалах в текущем году. Специалисты компании выполняют чистку просек, замену опор линий электропередачи, ремонт силовых трансформаторов и другого электротехнического оборудования.

Объёмы чистки просек от кустарников и молодых деревьев, а также деревьев, угрожающих падением на ЛЭП в этом году увеличились на 13% (с 3800 га в 2020 до 4300 га в 2021 году).

Согласно правилам, в охранной зоне ЛЭП не допускается растительность выше 4 метров. При усилении ветра деревья в охранных зонах могут стать причиной аварийных отключений электроэнергии, поэтому специалисты компании регулярно проводят чистку просек под ЛЭП.

При расчистке трассы используется как механический, так и ручной способ. Механическая чистка является более производительной и используется на больших площадях, ручная при выборочной рубке угрожающих деревьев, а также на участках со сложным рельефом местности и вокруг опор ЛЭП.

На сегодняшний день компанией выполнен ремонт более 1200 километров воздушных линий электропередачи. Всего в рамках ремонтной программы запланировано отремонтировать 13 трансформаторов, заменить более 4800 опор и более 10 тысяч изоляторов, произвести ремонт почти 900 выключателей и 31 фундамента опор. Основная цель ремонтной программы компании — максимально повысить надежность электросетей и обеспечить надёжное энергоснабжение потребителей.