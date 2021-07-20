Фестиваль документального кино «Артдокфест» во Владивостоке: какое кино покажут приморцам?

В залах кинотеатра «Уссури» покажут документальные фильмы, отмеченные высокой оценкой жюри кинофестиваля. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В этом году международный фестиваль документального кино «Артдокфест» пройдет в 14-й раз. Выездная сессия фестиваля «Эхо Артдокфеста» состоится во Владивостоке с 23 по 28 июля в кинотеатре «Уссури». Жителям представят всего 9 картин российских и зарубежных авторов – лауреатов почетных кинопремий, а также, после показа состоятся живые и онлайн-обсуждения фильмов с режиссерами.

Если в Москве адресом «Артдокфеста» стал кинотеатр «Каро 11 Октябрь», в Петербурге – «Англитер», то здесь, во Владивостоке, фестиваль на время поселился в кинотеатре «Уссури». Так, в залах кинотеатра покажут документальные фильмы, отмеченные высокой оценкой жюри кинофестиваля. Познакомимся с этими картинами чуть ближе.

1. «Горбачев. Рай» (18+), реж. Виталий Манский

Картина о единственном президенте СССР откроет фестиваль «Эхо Артдокфеста», где рассказывается повседневной жизни 90-летнего Михаила Горбачева. Это – фильм-портрет о президенте, который, по мнению одних, – реформатор прежней системы и «сеятель» свободы, а на взгляд иных – виновник распада мощной державы и свершения перестройки. Из-за такой неопределенности он и остается между раем и адом.

После показа картину можно будет обсудить с режиссером Виталием Манским вживую.

2. «Мальчик» (18+), реж. Виталий Акимов

Еще один фильм-портрет, но уже о совсем юном герое – мальчике Степе. Степа – житель русской провинции, ему только десять, но он уже может кое-что рассказать о счастье в жизни. Вечно пьяные родственники с вечно засоренным бытом – даже это не мешает чистому детскому сознанию находить радость в повседневности, беспечно проживая момент.

После показа – живое обсуждение фильма с режиссером Виталием Акимовым.

3. «Горькая любовь» (18+), реж. Ежи Сладовский

Летний речной круиз и шестеро людей – с проблемами, страданиями и томлениями. Этот круиз по водам российских рек, называемый народом «плавучим агентством по сватовству», собрал их вместе – влюбленного неудачника, пенсионера-госслужащего, неугомонную гадалку, таинственную красотку и молодую пару возлюбленных. Что их ждет в этом речном путешествии?

После показа – онлайн-обсуждение с режиссером Ежи Сладовским, который свяжется со зрителями прямо из Стокгольма

4. «Расторгуев» (18+), реж. Евгения Останина

Александр Расторгуев – российский кинодокументалист: свободный, смелый, яркий. Он был убит 30 июля 2018 года в Южно-Африканской Республике. Фильм о нем – прямая речь и фрагменты его картин, сосредотачивающие в себе сущность искусства, мысли о боли и родине.

После просмотра картины пройдет обсуждение с режиссером Евгенией Останиной.

5. «Джой» (18+), реж. Дарья Слюсаренко

Фильм-история: о цирке, о людях, о мечтах и судьбоносных встречах. «Джой» – цирк-шапито, работники которого ежедневно переживают «День сурка»: разбор шатра, представления, переезды, ссоры между дрессировщиками рысей и попугаев и каждый раз одинокие выступления клоуна Валеры. Но случается Яна – новая клоунесса, которая становится парнершей Валеры, благодаря которой у него появляется мечта.

После фильма гости смогут поговорить о нем с режиссером Дарьей Слюсаренко.

6. «Гунда» (18+), реж. Виктор Косаковский

Картина, немногословная в прямом значении слова: без слов и музыки. Только звуки природы и черно-белая гамма. Герои – свиньи, куры и коровы. Гунда – главная героиня фильма – свиноматка, делящая свое жилище с семьей и с пернатыми и пятнистыми соседями. Задумывались ли мы о жизни других обитателей нашей планеты и о ценности каждого земного существа? Возможно, эта минималистично-поэтичная история позволит нам это сделать.

Посмотрев фильм, зрители смогут обсудить его с режиссером Виктором Косаковским в онлайн-беседе.

7. «Кунашир» (18+), реж. Владимир Козлов

В 16 км от Японии есть четыре острова курильского архипелага, которые до сих пор являются предметом спора и разногласий русских и японцев. Кунашир – один из этих островов, который был занят советскими войсками в 1945 году. Через год 17 тысяч японцев и айнов, живших на Куриллах и Сахалине, депортировали на остров Хоккайдо, Япония. По сей день мирный договор между двумя странами не подписан, а японцы все еще претендуют на возврат островов.

После показа – онлайн-обсуждение картины с режиссером Владимиром Козловым.

8. «Чермет» (18+), реж. Николай Н. Викторов

Фильм о жизни Ильи – водителя фургона с ржавым металлоломом. Илья движется по ночному городу за Полярным кругом, выполняет работу и возвращается домой. Дома его ждет сочинение стихов для любимой, очередное восхищение Сталиным и его тиранией, а еще мечты о переезде в Москву. Москва нужна Илье, чтобы сбежать от воспоминаний, но в этом побеге ему постоянно мешает привитая с детства жестокость и ненависть к людям.

После показа состоится онлайн-обсуждения фильма с режиссером Николаем Н. Викторовым.

9. «Катя и Вася идут в школу» (18+), реж. Юлия Вишневецкая

В провинциальную школу приезжают окончившие столичные ВУЗы учителя Катя и Вася. Их мечта – изменить систему преподавания в школах, развить в детях творчество и умение мыслить. Огорчением становится то, что большинство школьников не хотят двигаться вперед, а школа для них – мучение без пользы. Провинциальные учителя тоже не хотят отступать от прежних методов. И все-таки, удастся ли Катя и Васе воплотить свои идеи?

После просмотра режиссер Юлия Вишневецкая ответит на вопросы гостей.

С актуальным расписанием киносеансов вы можете ознакомиться на официальном сайте кинофестиваля «Артдокфест». Желаем вам приятно и с пользой провести время за просмотром идейных авторских кинокартин!