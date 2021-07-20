«Заблудившийся хабаровчанин?» Опасные пируэты на трассе взбудоражили приморцев

Водитель несколько раз провоцировал аварийную ситуацию. Фото: принтскрин видео.

Опасная езда, практически боком на трассе в Приморье попала в прицел камеры очевидцев. И, если отчаянные попытки водителя удержать разбитое авто ровно, вызвали у свидетелей смех, то пользователи сети оказались не настолько оптимистичны. Многие жители края считают, что владелец седана создавал непосредственную угрозу для других участников дорожного движения.

Экипаж машины, следующий за изрядно пострадавшим авто с хабаровскими номерами практиковался в остроумии на протяжении всей съемки. Однако на видео отчетливо заметно, как автомобиль едва не задевает леерные ограждения после чего выезжает на соседнюю полосу, подрезав малолитражку. К счастью, обошлось без столкновения.

Большинство пользователей сети сошлись во мнении, что владелец пытается доехать до автомастерской. Но мужчина явно выбрал не лучший способ передвижения в данной ситуации.

«Заблудший хабаровчанин, ковыляет боком, тяжко ему это дается», «Ничего смешного не вижу, человек пытается добраться до места, где окажут помощь в неисправности! Нельзя над этим шутить», «Откуда вообще вылезли люди, которые пишут, что он «всего лишь добирается до СТО». Типа он на аварийке и едет по своей полосе..у меня слов нет. Его полоса в таком состоянии только одна. Та, по которой едет эвакуатор, везущий эту машину. А нет денег на эвакуатор – продай машину на месте и иди домой пешком. Это будет проще, чем народ поубивать на трассе», – высказываются подписчики популярного автомобильного сообщества Приморья.

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